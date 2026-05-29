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Canicattì, il 29 maggio la IX edizione del “Premio nazionale al miglior arbitro esordiente in serie A” intitolato al Giudice Rosario Angelo Livatino

Redazione 3

Canicattì, il 29 maggio la IX edizione del “Premio nazionale al miglior arbitro esordiente in serie A” intitolato al Giudice Rosario Angelo Livatino

Ven, 29/05/2026 - 09:28

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Si svolgerà oggi, venerdì 29 maggio, nel pomeriggio la IX edizione del “Premio nazionale al miglior arbitro esordiente in serie A” intitolato al Giudice Rosario Angelo Livatino e organizzato dalla sezione agrigentina dell’Associazione italiana arbitri con il patrocino di AIA e FIGC e anche tra gli altri dell’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino”. L’appuntamento è per le 17,30 al Teatro Sociale di via Capitano Ippolito concesso dall’amministrazione comunale dove arriveranno da tutta la Sicilia e dal resto delle regioni i rappresentanti territoriali dell’Aia e della Figc per partecipare alla consegna del riconoscimento assegnato ad un giovane Arbitro esordiente in serie A scelto dal comitato nazionale dell’Associazione italiana arbitri. A fare gli onori di casa sarà Gero Drago presidente provinciale della sezione Aia di Agrigento ideatore dell’iniziativa giunta ormai alla nona edizione. A presentare sarà Roberto Gueli, giornalista e condirettore di Rai Sport, affiancato da Maria Teresa Corso, giunta alla sua quarta presenza sul palco del Teatro Sociale di Canicattì. Alla manifestazione parteciperanno autorità civili, militari e federali, con in testa il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo; tutti i componenti regionali, i presidenti di sezione siciliani e alcuni presidenti di sezione Aia del resto d’Italia. “Abbiamo ritenuto di confermare il nostro patrocinio alla manifestazione -dice Giuseppe Palilla, compagno di Liceo del magistrato e presidente dell’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino”- perché crediamo nella bontà dell’iniziativa quale strumento per divulgarne la figura ed i valori anche nel mondo del calcio e dello sport vista l’assoluta coerenza testimoniata da Rosario in tutti gli spaccati della sua pur breve vita”.

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