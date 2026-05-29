Canicattì, il 29 maggio la IX edizione del “Premio nazionale al miglior arbitro esordiente in serie A” intitolato al Giudice Rosario Angelo Livatino

Si svolgerà oggi, venerdì 29 maggio, nel pomeriggio la IX edizione del “Premio nazionale al miglior arbitro esordiente in serie A” intitolato al Giudice Rosario Angelo Livatino e organizzato dalla sezione agrigentina dell’Associazione italiana arbitri con il patrocino di AIA e FIGC e anche tra gli altri dell’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino”. L’appuntamento è per le 17,30 al Teatro Sociale di via Capitano Ippolito concesso dall’amministrazione comunale dove arriveranno da tutta la Sicilia e dal resto delle regioni i rappresentanti territoriali dell’Aia e della Figc per partecipare alla consegna del riconoscimento assegnato ad un giovane Arbitro esordiente in serie A scelto dal comitato nazionale dell’Associazione italiana arbitri. A fare gli onori di casa sarà Gero Drago presidente provinciale della sezione Aia di Agrigento ideatore dell’iniziativa giunta ormai alla nona edizione. A presentare sarà Roberto Gueli, giornalista e condirettore di Rai Sport, affiancato da Maria Teresa Corso, giunta alla sua quarta presenza sul palco del Teatro Sociale di Canicattì. Alla manifestazione parteciperanno autorità civili, militari e federali, con in testa il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo; tutti i componenti regionali, i presidenti di sezione siciliani e alcuni presidenti di sezione Aia del resto d’Italia. “Abbiamo ritenuto di confermare il nostro patrocinio alla manifestazione -dice Giuseppe Palilla, compagno di Liceo del magistrato e presidente dell’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino”- perché crediamo nella bontà dell’iniziativa quale strumento per divulgarne la figura ed i valori anche nel mondo del calcio e dello sport vista l’assoluta coerenza testimoniata da Rosario in tutti gli spaccati della sua pur breve vita”.