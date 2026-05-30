Caltanissetta, torneo internazionale di tennis: sorteggiato il tabellone di qualificazione

Cresce l’attesa a Caltanissetta per il ritorno del grande tennis internazionale con l’ITF World Tennis Tour, un evento dotato di un montepremi da 30.000 dollari che promette spettacolo e grande agone sportivo. Sotto lo sguardo attento della supervisor internazionale, la bulgara Vesselina Doneva, la macchina organizzativa ha completato i primissimi passi ufficiali.

È stato infatti sorteggiato il tabellone di qualificazione (sotto gli occhi attenti del direttore del torneo, Ivano Aquilina e del direttore sportivo del Tennis club Caltanissetta, Angelo Traina; entrambi in foto), un vero e proprio imbuto di talento in cui tantissimi giocatori cercheranno il pass per il tabellone principale. A guidare le fila dei favoriti nelle retrovie ci sono i primi quattro del seeding cadetto: l’irlandese Conor Gannon, che si presenta come prima testa di serie, seguito nell’ordine dal francese Alexandre Reco, dall’americano Adam Lynch e dall’italiano Alessandro Coccioli.

A dare ulteriore lustro e curiosità a questa edizione è la presenza nel main draw di due attesissimi “fratelli d’arte”. Si tratta di Vito Darderi (wild card dell’organizzazione), fratello dell’astro nascente azzurro Luciano, e del greco Petros Tsitsipas, fratello del top-ten mondiale Stefanos. Due nomi che accenderanno inevitabilmente i riflettori dei media sulla terra rossa nissena. Chi invece non ha bisogno di passare dalle qualificazioni è il siciliano Gabriele Piraino; il mancino palermitano, classe 2003, è uno dei talenti più cristallini del tennis meridionale e sarà sicuramente l’idolo del pubblico di casa. Da segnalare l’infortunio della wc Jozef Kovalik che lo costringe a non partecipare alla kermesse siciliana.

Un entusiasmo palpabile, confermato anche dalle parole del Direttore del Torneo, Ivano Aquilina: «Siamo fieri di riportare il grande tennis a Caltanissetta. Vedere campioni affermati e giovani promesse di questo calibro calcare i nostri campi è una gioia per gli sportivi di tutta la Sicilia. Invito tutti gli appassionati a venire al circolo per vivere insieme una settimana di grande sport: l’ingresso, come sempre, sarà una festa per la città».

La giornata che accenderà i motori della manifestazione sarà quella di domenica 31 maggio. Si comincia la mattina, con i primi match del tabellone di qualificazione programmati a partire dalle ore 10:30, quando sul campo Centrale e sul Court 1 prenderanno il via le prime sfide. Nel pomeriggio, l’attenzione si sposterà anche fuori dal campo: alle ore 18:00, infatti, è previsto il sorteggio pubblico del tabellone principale, che svelerà finalmente gli accoppiamenti e il cammino dei big verso il trofeo.