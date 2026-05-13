Caltanissetta, Italia Viva-Casa Riformista: “Meno scontri, più soluzioni per salvaguardare il futuro universitario della città”

Italia Viva-Casa Riformista Caltanissetta guarda con preoccupazione al clima di conflitto che si sta determinando tra Comune e Consorzio Universitario sulla vicenda della sede universitaria. Riteniamo che una questione così delicata non possa trasformarsi in uno scontro istituzionale o, peggio ancora, in una battaglia legale che rischierebbe di produrre soltanto danni alla città, agli studenti e al territorio. Caltanissetta ha bisogno di responsabilità, dialogo e visione politica. Per questo motivo rivolgiamo un appello immediato alle istituzioni competenti affinché si apra subito un confronto serio e operativo tra Comune, Consorzio Universitario, Libero Consorzio e tutti i soggetti territoriali interessati, con l’obiettivo di individuare una soluzione concreta e stabile per il futuro universitario della città. Come Italia Viva-Casa Riformista vogliamo avanzare una proposta chiara e pragmatica, valutare l’ipotesi di utilizzare gli spazi dell’IPAB Testasecca di Viale della Regione 1, come possibile sede universitaria integrata. L’IPAB dispone infatti di spazi già utilizzabili, di una mensa che potrebbe rappresentare un importante servizio di supporto agli studenti, di aree esterne e di un parco fruibile che potrebbero contribuire a migliorare la qualità della vita universitaria e la vivibilità degli spazi. A ciò si aggiunge la presenza di realtà e servizi già operativi all’interno della struttura che, attraverso accordi e collaborazioni sinergiche tra enti, potrebbero favorire percorsi di integrazione, inclusione sociale, supporto agli studenti e sviluppo di attività formative e territoriali condivise. Si tratta di una prospettiva che potrebbe rappresentare non solo una risposta all’emergenza attuale, ma anche una concreta occasione di rilancio dell’IPAB stessa, valorizzandone il patrimonio e rafforzandone la funzione sociale e strategica per la città.Inoltre, il quadro normativo regionale richiama chiaramente il principio della collaborazione tra enti pubblici e soggetti territoriali, proprio nella direzione della valorizzazione condivisa del patrimonio e dei servizi di interesse collettivo. Per questa ragione riteniamo che oggi serva una scelta politica coraggiosa e riformista, capace di trasformare una crisi in un’opportunità di sviluppo. In questa prospettiva appare strategico valutare anche la partecipazione ai bandi della Cassa Depositi e Prestiti sugli studentati universitari, che potrebbero consentire di attrarre finanziamenti, creare nuovi posti letto, abbattere i costi per gli studenti fuori sede e rendere Caltanissetta più attrattiva sul piano universitario.La politica deve tornare a fare ciò che i cittadini chiedono, costruire soluzioni, creare opportunità e difendere il futuro della comunità.Italia Viva-Casa Riformista Caltanissetta continuerà a portare avanti una politica di proposta, confronto e responsabilità, lontana dalla demagogia e vicina agli interessi reali della città.Coordinamento cittadino di Italia Viva – Casa Riformista di Caltanissetta