Caso Mondello – Italo Belga, giovedì 7 maggio audizione dell’assessore Savarino in Commissione antimafia a Roma

L’assessore regionale al Territorio e ambiente Giusi Savarino sarà ascoltata domani, giovedì 7 maggio 2026, alle ore 8.30, dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie a Roma, nella sede di Palazzo San Macuto. L’audizione, nell’ambito dei lavori dell’VIII Comitato – Infiltrazioni mafiose e condizionamento mafioso negli appalti e nei contratti pubblici – è relativa al caso della Italo Belga e della gestione della spiaggia palermitana di Mondello.