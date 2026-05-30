Caltanissetta, il 30 maggio al Teatro Regina Margherita il Galà lirico-sinfonico

Dal Giappone a Caltanissetta, passando per Palermo e Trapani: sarà un viaggio internazionale nel segno del belcanto il Galà lirico-sinfonico in programma oggi al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. Protagonisti della serata saranno alcuni dei vincitori della XIII edizione dell’International Lyric Competition “Simone Alaimo – Il Belcanto”. Sul palco, insieme alla giovane Orchestra Sicula, si esibiranno tre soprani provenienti dal Giappone e un tenore che studia al Conservatorio di Trapani. Ospite speciale della manifestazione sarà Simone Alaimo, patron del concorso. La direzione musicale dell’evento è affidata a Raimondo Capizzi e alla giovane Orchestra Sicula. Patrocinato dall’assessorato alla cultura di Caltanissetta e sostenuto da Reale mutua di Vincenzo Verde. L’appuntamento è alle ore 19 al Teatro Margherita. Ingresso libero fino a esaurimento posti