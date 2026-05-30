Automobilismo: per la RO racing un fine settimana adrenalinico tra cronoscalate, rally e slalom

Non si fermano i motori della scuderia RO racing, pronta ad affrontare un fine settimana ricchissimo di impegni agonistici. Fino al 31 maggio, i portacolori della scuderia saranno schierati in tre diverse specialità, pronti a dare battaglia per posizioni di vertice delle classifiche nelle rispettive categorie. L’appuntamento più massiccio in termini di presenze sarà in Puglia, dove va in scena una delle cronoscalate più affascinanti e storiche d’Italia: la 67^ Coppa Selva di Fasano valida per il Campionato italiano supersalita. La RO racing si presenta ai nastri di partenza della gara del Tacco d’Italia con quattro piloti di assoluto valore. Nella combattuta classe Racing Start RS1.6, fari puntati sul velocissimo Andrea Currenti, che cercherà la zampata vincente al volante della sua Peugeot 106. Grande attesa per la spettacolare categoria GT Supercup Divisione I, dove la scuderia cala un tris d’eccezione, tutto all’insegna del Cavallino Rampante. Giuseppe D’Angelo e Kadija Mourtaji scenderanno in scia con le performanti Ferrari 488 Challenge, pronti a contendersi i vertici della divisione I. A completare lo schieramento della scuderia in terra pugliese ci sarà Giovanni del Prete, pronto a scaricare a terra tutti i cavalli della nuovissima e tecnologica Ferrari 296 Challenge Evo.Spostandosi sulle strade dell’Emilia-Romagna, la scuderia sarà presente al 32° Rally Internazionale del Taro, valido per l’International Rally Cup. A difendere i colori del team in questa selettiva e prestigiosa kermesse saranno Jerry Mingoia e Roberto Longo. L’equipaggio, a bordo di una collaudata Peugeot 208 in configurazione R2B, è pronto a dare il massimo sulle tecniche e veloci speciali della provincia parmense, con l’obiettivo di raccogliere punti pesanti per il campionato.Il weekend del sodalizio siciliano si chiuderà idealmente sulle strade di casa, in Sicilia, in occasione del 2° Slalom Città di Santa Domenica Vittoria, nel messinese. A rappresentare la scuderia tra i birilli sarà Alice Gammeri. Al volante della sua fidata Renault Clio RS di classe N 2000. La Venere della scuderia andrà a caccia di un risultato di prestigio sia nella classifica di classe sia nella speciale graduatoria riservata alle “Dame”.