Ascolti tv, Rai1 accorcia prime time e vince con ‘Roberta Valente’ e ‘Affari Tuoi’

(Adnkronos) – La nuova formula del prime time accorciato, con un solo episodio della fiction 'Roberta Valente – Notaio in Sorrento' invece di due (stessa cosa dovrebbe fare domani Canale 5 con 'I Cesaroni'), giova a Rai1 che si aggiudica il migliore risultato tra i programmi di prima serata, con 3.423.000 spettatori e il 19.7% di share. Al secondo posto, 'Racconto di una Notte' su Canale 5, con 1.579.000 spettatori e l’11.6% di share. Terza posizione per 'Report' su Rai3 che ottiene 1.476.000 spettatori e il 7.7% nella presentazione, 1.854.000 spettatori il 10.3% nel programma vero e proprio e 1.315.000 spettatori e il 9.2% con 'Report Plus'. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Che Tempo Che Fa' sul Nove (1.322.000 spettatori e il 7.5%, per la trasmissione, e 722.000 spettatori con il 7.1%, nella parte chiamata 'Il Tavolo'), il Gran Premio di Formula 1 su Tv8 (1.108.000 spettatori, share 7.2%), 'Zelig On' su Italia 1 (968.000 spettatori, share 6.7%), 'Fuori dal Coro' su Rete4 (735.000 spettatori, share 6.1%), 'N.C.I.S. – Unità Anticrimine' su Rai2 (552.000 spettatori, share 3%), 'House of Trump – Il Maga Complotto' su La7 (355.000 spettatori, share 2%). Vittoria di Rai1 anche nell'access con 'Affari Tuoi', che ottiene 3.563.000 spettatori e il 19.3% nella presentazione di 5 minuti e 4.731.000 spettatori con il 24.7% nel programma, mentre su Canale5, 'Gira La Ruota della Fortuna' di 8 minuti registra 3.514.000 spettatori e il 19.1%) e 'La Ruota della Fortuna' conquista 4.396.000 spettatori e il 22.7%.

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