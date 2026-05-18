Amici, Lorenzo è il vincitore della 25esima edizione

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E’ Lorenzo Salvetti il vincitore della 25esima edizione di 'Amici' di Maria De Filippi. Il cantante ha battuto in finalissima Alessio che si ferma al secondo posto. A decretare la vittoria è stato il televoto e a Lorenzo va un premio del valore di 150.000 euro in gettoni d’oro. A Alessio il premio della categoria danza dal valore di 50mila euro. "È stata un’esperienza unica. Sono entrato qui dentro con tante paure e dubbi. Non mi aspettavo di arrivare fino a qua", ha detto Lorenzo Salvetti, dopo la proclamazione. La finale si è giocata a cinque, dopo il primo ballottaggio per decretare il quinto finalista che ha visto Lorenzo avere la meglio su Angie. Gli altri 3 concorrenti riusciti ad aggiudicarsi la maglia d’oro dopo mesi di permanenza nella scuola tv di Canale 5 sono stati: Emiliano, Elena e Nicola. A Emiliano è andato il Premio della Critica offerto da Enel dal valore di 50mila euro in gettoni d'oro, assegnato da una giuria composta dalle principali testate giornalistiche italiane. Il ballerino si è aggiudicato anche il premio speciale unicità offerto da Oreo dal valore di 30mila euro in gettoni d’oro. Gli altri premi: Angie si è aggiudicato il premio delle radio mentre a tutti i finalisti il premio Keep Dreaming offerto da Marlù dal valore di 7mila euro in gettoni d’oro. Ospite della serata il ballerino Daniele Doria, vincitore della scorsa edizione, che a inizio puntata è entrato con la coppa per il tradizionale passaggio di testimone. In studio, i quattro giudici che hanno valutato i talenti durante l'edizione: Amadeus, Cristiano Malgioglio, Elena D'Amario e Gigi D’Alessio. Presenti anche i professori che hanno accompagnato la crescita artistica dei ragazzi: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Veronica Peparini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Anche quest’anno la direzione artistica è stata affidata al coreografo internazionale Stéphane Jarny.

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