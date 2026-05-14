A Mind si misura sull’impatto reale, ‘Together beyond’ ﻿

(Adnkronos) – Non più soltanto open innovation, ma un modello di collaborazione capace di tradurre ricerca, tecnologia e visione industriale in progetti concreti. È questo il messaggio emerso da 'Together beyond', l'evento promosso da Federated Innovation @Mind all'Auditorium di Cascina Triulza nell'ambito della Mind Innovation Week 2026. Davanti a imprese, startup, università e istituzioni, la mattinata ha acceso il confronto su tre grandi trasformazioni che stanno ridefinendo economia e società: l'intelligenza artificiale applicata al business, le nuove frontiere della salute e della longevity e il futuro degli spazi urbani. Ad aprire i lavori è stato Fabrizio Grillo, presidente di Federated innovation @Mind, che ha indicato la necessità di superare una visione teorica dell’innovazione per concentrarsi sulla capacità di generare impatto reale attraverso ecosistemi collaborativi pubblico-privati. "Together beyond -ha detto Grillo- significa andare oltre la semplice idea di network: oggi la sfida è costruire insieme soluzioni concrete, condividendo competenze, dati e responsabilità. Le trasformazioni legate all'intelligenza artificiale, alla salute e alle città richiedono un approccio collettivo, capace di trasformare l’innovazione da narrazione a metodo operativo. Le sfide che ci aspettano per il futuro sono talmente grandi e complesse che possiamo affrontarle solo insieme: esseri umani e Ai, aziende e istituzioni, con competenze diverse che convergono". Nel panel 'Ai for business impact' è emerso come l’intelligenza artificiale stia rapidamente passando da strumento sperimentale a leva strategica per la competitività industriale. Aziende ed esperti hanno discusso applicazioni concrete legate all’ottimizzazione dei processi, alla gestione dei dati e al supporto decisionale, sottolineando la necessità di accompagnare la trasformazione tecnologica con governance, competenze e cultura industriale. Il secondo panel, 'Human performance & longevity', ha posto al centro il rapporto tra ricerca scientifica, medicina e qualità della vita. Il dibattito ha evidenziato come l’evoluzione delle tecnologie predittive e l’utilizzo dei dati stiano modificando l’approccio alla salute, aprendo nuove prospettive nella prevenzione, nella medicina personalizzata e nella gestione della longevità. Spazio infine alla trasformazione urbana con 'Rethinking urban life', dedicato alle città del futuro. Urbanisti, imprese e istituzioni hanno discusso modelli urbani più sostenibili e inclusivi, affrontando temi come smart city, infrastrutture sociali e rigenerazione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di costruire ambienti più vivibili e resilienti rispetto alle sfide ambientali e demografiche. L'evento si è inserito nel calendario della Mind Innovation Week 2026, che fino al 16 maggio sta trasformando Mind – Milano innovation district in una piattaforma diffusa di confronto su innovazione, life sciences, sostenibilità e sviluppo urbano. Tra workshop, open lab e tavole rotonde, il distretto ha riunito imprese, centri di ricerca e stakeholder internazionali attorno ai principali scenari di trasformazione economica e sociale. Con 'Together beyond', Federated innovation @Mind consolida così il proprio ruolo di piattaforma strategica per la collaborazione tra pubblico e privato, rafforzando la vocazione di Mind come hub europeo dell'innovazione applicata.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)