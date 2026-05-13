A Cannes la storia del fan de ‘Il Signore degli Anelli’ che ha ricreato la Terra di Mezzo in Abruzzo

(Adnkronos) – "Dopo la leucemia, ho trasformato un angolo d’Abruzzo in un villaggio ispirato alla Terra di Mezzo". Così Nicolas Gentile racconta all'Adnkronos la sua storia, dopo la masterclass di Peter Jackson, dove si è presentato vestito da Frodo, omaggio al personaggio interpretato da Elijah Wood, anche lui presente all’incontro. Pasticcere e geologo abruzzese, Gentile (molto seguito sui social attraverso la pagina @laconteagentile) ha trasformato la sua passione per il fantasy in un progetto di vita. Nel 2018 ha acquistato un terreno a Bucchianico, in provincia di Chieti, dove sta costruendo la "Contea Gentile": un villaggio ispirato alla Terra di Mezzo, con case scavate nella collina, caravan dei nani e boschi incantati. Un'idea che ha attirato l’attenzione internazionale, conquistando anche il sostegno di Elijah Wood e Sean Astin (interprete di Sam). Attraverso eventi, raccolte fondi e una comunità sempre più ampia, Gentile continua a dare forma a un luogo dove la fantasia diventa realtà. Alla domanda su cosa lo abbia spinto a creare la Contea, risponde senza esitazioni: "Il desiderio di vivere una vita fantastica nel modo più semplice possibile. Tolkien ci ha ispirato con gli Hobbit, Jackson ce li ha fatti vedere. Noi abbiamo reso reale qualcosa che prima era solo un libro o una pellicola". Poi arriva la parte più intima: "Sto costruendo la Contea con centinaia di persone perché ho avuto una brutta malattia. Mi sono venute in mente le parole di Gandalf (il personaggio interpretato da Ian McKellen, ndr): 'Tutto ciò che possiamo decidere è cosa fare con il tempo che ci viene concesso'. Io ho scelto di essere felice così. Magari un po' matto, ma meraviglioso. E sta ispirando tante persone". Un progetto che Gentile racconta nel documentario 'Bentornato a casa – La Contea Gentile', disponibile su Prime Video. Per Gentile, Peter Jackson "è la persona più vicina a Tolkien nell’aver realizzato la Terra di Mezzo e nell’averla portata a milioni di persone. Senza di lui molti non avrebbero mai conosciuto questo mondo meraviglioso. Ha creato un fandom che non è solo fandom: è uno stile di vita, un luogo dove la speranza divampa anche in un mondo che perfetto non è", conclude.﻿ Accanto a Gentile, c'è Vittorio. È arrivato da Varese travestito da Gandalf: "Frequento la sua contea, è un posto magico e consiglio a tutti di andare a visitarla almeno una volta". (dall'inviata a Cannes Lucrezia Leombruni)

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