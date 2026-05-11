19° Slalom Automobilistico Città di Valderice – Sant’Andrea di Bonagia, vittoria assoluta per Antonino Di Matteo

Valderice, 11 maggio 2026 – È Antonino Di Matteo il vincitore della 19ª edizione dello Slalom Automobilistico Città di Valderice – Sant’Andrea di Bonagia, gara d’apertura della Coppa ACI Sport 5ª Zona e prova valida per il Campionato Siciliano Slalom. Il pilota della Ro Racing, al volante della Gloria C8 Suzuki, con 131,47 punti ha conquistato il successo assoluto fermando il cronometro ottenuto nel corso delle tre manche disputate sul tecnico e selettivo tracciato che da Sant’Andrea conduce verso Valderice. Una prestazione autorevole che gli ha consentito di imporsi davanti ad Andrea Raiti, portacolori della Trapani Corse su GMG A/R, secondo assoluto. Terza posizione assoluta per Francesco Bigione, anche lui della Ro Racing, su Gloria B5 Suzuki. Ai piedi del podio Nicolò Incammisa, quarto con la Radical SR4 Suzuki della Trapani Corse, seguito da Angelo Cucchiara, quinto assoluto su Bulla Suzuki. Nel gruppo E2SH vittoria per Giuseppe Catalano su Chevy Sedan, capace di precedere Davide Catalano in un confronto particolarmente equilibrato. Successo nel gruppo E1 classe 1600 per Crispino Farace su Fiat Uno 70 Trapani Corse, mentre tra le silhouette del gruppo Prototipi Slalom – classe P1 – si è imposto Gianfranco Barbaccia della Misilmeri Racing su Fiat 126 davanti a Emanuele Campo. Spettacolo e partecipazione anche nella sezione riservata alle auto storiche. Nel gruppo HST1 successo per Giorgio Scimeca su Renault 5 Turbo. Nel gruppo HST2 affermazione di Flavio Catalano della Drepanum Corse su Peugeot 205 Rallye. Nel gruppo HST3 vittoria per Gaspare Piazza della Trapani Corse, autore del miglior tempo al volante della Fiat 500 Giannini, mentre nel gruppo HSTK si è imposto Michael Bucaida della Trapani Corse su Fiat 500 Sporting. La manifestazione, organizzata da Promoter Kinisia con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani e del Comune di Valderice, ha aperto ufficialmente la stagione dello slalom automobilistico siciliano richiamando piloti, team e appassionati lungo il percorso trapanese dedicato alla memoria di Leonardo Mazzara. L’edizione 2026 era inoltre inserita nel circuito del Challenge degli Emiri, iniziativa condivisa da Misilmeri Racing, Armanno Corse, Promoter Kinisia e Sporting Club Partanna. Con la prova di Valderice prende così il via una nuova stagione della Coppa ACI Sport 5ª Zona, articolata su otto appuntamenti distribuiti in tutta la Sicilia