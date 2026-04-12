Terza Categoria. La Caterinese batte il Delia 4-2 nel big match e ipoteca la promozione in 2^ Categoria

Nel campionato di Terza Categoria, quando manca una giornata alla fine della stagione regolare, la Caterinese ha nuovamente sorpassato il Delia capolista battendolo 4-2 a Serradifalco. All’”Antonio Alaimo” sfida subito nel vivo con il Delia avanti con Agrusta che ha poi segnato anche la seconda rete deliana; per la neo capolista sono invece andati a segno Mammolito, Nahi due volte e Arapi. Una vittoria che per la squadra di mister Di Francisca mette un punto fermo sul successo finale di questo campionato di Terza Categoria.

Nello stadio serradifalchese comunque spettacolo e tante emozioni in un big match che ha mantenuto le attese della vigilia. Per il resto, vittoria 0-1 per il Montedoro nel derby del Vallone con il Bompensiere. Match risolto dalla rete di Latona. Vince anche il Sutera 0-3 con il Calcio Campofranco con reti di Antinoro (2) e Capitano, mentre l’Acquaviva ha sconfitto 0-1 il Real Suttano con la rete di Petrone.

Infine, il Tre Torri ha sconfitto la Riesina 1-4 con le reti di Jarra e Gueli; per i riesini gol della bandiera di Giarratana. In classifica sorpasso della Caterinese sul Delia con 40 punti contro i 39 dei deliani. Seguono Tre Torri con 27 punti, Real Suttano con 26 e Acquaviva con Campofranco a quota 24. Chiudono la classifica con 18 punti Montedoro e Bompensiere, con 15 il Sutera e con 12 la Polisportiva Riesina.