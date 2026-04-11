Sommatino, cultura della legalità: i Carabinieri incontrano gli studenti

A Sommatino (Caltanissetta) il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caltanissetta, unitamente al Comandante della Sezione Radiomobile, al Comandante della locale Stazione Carabinieri e ai Carabinieri del Nucleo Cinofili di Palermo hanno incontrato gli studenti dell’Istituto d’istruzione secondaria di primo grado ”Nino di Maria”. L’iniziativa si inserisce nel più ampio ciclo di incontri promossi dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito degli accordi recentemente sottoscritti con il Ministero dell’Istruzione e del Merito per la diffusione della ”Cultura della legalità” e della sicurezza nelle scuole, nonché nel Protocollo d’intesa sottoscritto su iniziativa del Prefetto di Caltanissetta, Licia Donatella Messina, con il coinvolgimento delle Istituzioni impegnate nella prevenzione e nel contrasto del disagio giovanile, del bullismo, del cyberbullismo e di ogni forma di estremismo violento. “L’incontro ha suscitato grande interesse e partecipazione: numerose sono state le domande rivolte dagli studenti, anche sul percorso per diventare Carabiniere, segno evidente della curiosità di conoscere da vicino un’Istituzione che quotidianamente opera al servizio dei cittadini- si legge in una nota – Nel corso dell’incontro sono state affrontate diverse tematiche di grande attualità, a partire dal rispetto delle generali norme che regolano la convivenza civile. Particolare attenzione è stata dedicata ai pericoli e le insidie sull’uso e consumo di sostanze stupefacenti, grazie anche all’intervento del Dott. Ignazio Indorato, evidenziando le gravi conseguenze che tali condotte possono determinare sulla salute psicofisica dei giovani, sul loro percorso di crescita e sulle prospettive future, nonché le responsabilità di natura penale e amministrativa previste dalla legge”. (Adnkronos)