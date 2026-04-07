Sigonella. Barbagallo (PD): “Nel Golfo Persico conflitto illegale, sabato grande mobilitazione per la pace”

“Oggi il ministro Crosetto aveva un’occasione unica, quella di dire un No chiaro e fermo all’utilizzo della base di Sigonella e al suo coinvolgimento in operazioni – anche di tipo logistico – a supporto della guerra di Usa e Israele nel Golfo persico. A Crosetto faccio presente che per la prima volta in 75 anni siamo di fronte a una simile, sistematica e palese violazione del diritto internazionale con l’intenzione manifesta – da parte del presidente Usa e di Israele – di compiere crimini di guerra per ‘spazzare via l’intera civiltà iraniana’, come ha infine rivelato Trump”.

Lo dice il segretario regionale del Pd Sicilia e deputato del Pd alla Camera, Anthony Barbagallo, a margine dell’informativa al Parlamento del ministro della Difesa Guido Crosetto .

“Di fronte a fatti di questa gravità – aggiunge – Sigonella non deve più essere coinvolta in nessun modo. La Sicilia è terra di pace e di mediazione tra i popoli e sabato – conclude – ci sarà una grande mobilitazione davanti alla base per rilanciare la pace e dire no alla guerra contro l’Iran”.