Sicilia, Schifani: “Incontro con i capigruppo sarà sistemico”

“Ho chiesto ai capigruppo di maggioranza di vederci e intendo trasformare questo incontro di martedì in un incontro ‘sistemico’, anche perché è giusto confrontarsi con i capigruppo sull’agenda dei lavori”. A dirlo è stato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a Palermo, a margine di un incontro alla Camera di commercio, commentando lo stallo dei lavori all’Ars e il suo intervento di ieri con la richiesta di un incontro con le forze di maggioranza. “Nei momenti particolari la maggioranza ha sempre dato il meglio di se stessa – ha aggiunto -. ora è chiamata a condividere con me le dinamiche di utilizzo dell’avanzo di gestione che abbiamo registrato ieri (5,2 miliardi, ndr). Questa è una grande scommessa nell’interesse del popolo siciliano, una scommessa che il centrodestra non perderà”. (Dire)