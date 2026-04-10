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Sicilia, Schifani: “Incontro con i capigruppo sarà sistemico”

Redazione 3

Sicilia, Schifani: “Incontro con i capigruppo sarà sistemico”

Ven, 10/04/2026 - 12:32

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“Ho chiesto ai capigruppo di maggioranza di vederci e intendo trasformare questo incontro di martedì in un incontro ‘sistemico’, anche perché è giusto confrontarsi con i capigruppo sull’agenda dei lavori”. A dirlo è stato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a Palermo, a margine di un incontro alla Camera di commercio, commentando lo stallo dei lavori all’Ars e il suo intervento di ieri con la richiesta di un incontro con le forze di maggioranza. “Nei momenti particolari la maggioranza ha sempre dato il meglio di se stessa – ha aggiunto -. ora è chiamata a condividere con me le dinamiche di utilizzo dell’avanzo di gestione che abbiamo registrato ieri (5,2 miliardi, ndr). Questa è una grande scommessa nell’interesse del popolo siciliano, una scommessa che il centrodestra non perderà”. (Dire)

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