Caltanissetta. Il Console Generale del Regno del Marocco a Palermo in visita al Prefetto

CALTANISSETTA. Il Prefetto di Caltanissetta Licia Donatella Messina ha incontrato – presso la sede del Palazzo del Governo – il Console Generale del Regno del Marocco a Palermo, Maryem Nassif.
Il cordiale incontro ha costituito l’occasione per fare un punto sulla situazione migratoria nella provincia, con specifico riferimento alla numerosa comunità marocchina che vive nella stessa e, per la maggior parte, proprio nella Città capoluogo.
Il Console Generale ha tenuto a sottolineare la grande capacità di accoglienza dell’intero territorio nisseno, elogiando gli ottimi riscontri che, dal punto di vista amministrativo, lo stesso, con regolarità, pone in essere.
Ha, poi, ulteriormente, informato la Prefettura che, in tempi assai brevi, partirà l’iniziativa legata al cosiddetto “Consolato mobile”, che si propone di portare – anche a Caltanissetta – diversi servizi consolari, altrimenti disimpegnati solo ed esclusivamente su Palermo.
Il Prefetto – evidenziando la positiva risposta, nel settore dell’integrazione migratoria, che la comunità marocchina, quotidianamente, fornisce – ha assicurato, infine, che l’Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta metterà in atto ogni iniziativa volta al potenziamento del già avviato, proficuo dialogo interculturale tra le comunità marocchina ed italiana.