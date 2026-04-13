Sicilia, Anas: per lavori previste alcune parzializzazioni di carreggiata sull’autostrada “Catania-Siracusa”

A partire da domani – martedì 14 aprile – e fino al 26 giugno, esclusi i giorni festivi e prefestivi, in tratti saltuari fra i km 0,300 e 25,136 dell’autostrada “Catania-Siracusa” verranno disposte alcune parzializzazioni di carreggiata. In base alle necessità di cantiere, le limitazioni riguarderanno, di volta in volta, la corsia di marcia o la corsia di sorpasso e potranno essere estese ad entrambe le direzioni. Il provvedimento si rende necessario al fine di avviare dei lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione in corrispondenza di alcuni viadotti che ricadono lungo la “Catania-Siracusa”. Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.