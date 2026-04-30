Serie D. La Sancataldese chiude il suo tormentato campionato sognando lo sgambetto alla capolista Savoia

Riuscirà la Sancataldese a compiere in extremis l’ultimo ribaltone di questo pazzo campionato a danno del Savoia? E’ l’interrogativo che tanti, tra tifosi, addetti ai lavori, tecnici dirigenti si pongono da una settimana a questa parte. I tifosi che sperano in un miracolo verdeamaranto, oltre a quelli della stessa Sancataldese, non sono solo quelli della Nissa, ma anche della Reggina.

Insomma, c’è un clima di incredibile quanto singolare attesa per la trasferta che attende domenica 3 maggio la Sancataldese sul campo della capolista Savoia. I biglietti sono andati tutti esauriti e così la società campana ha deciso di far trasmettere la gara in diretta streaming.

La Sancataldese ha 29 punti, gli stessi del Messina, ed è in una posizione di classifica che non le consente particolari ragionamenti: i verdemaranto devono fare risultato pieno sul campo della capolista che si gioca il salto in Lega Pro. Missione impossibile? Il calcio, a tutti i livelli, insegna che nulla è impossibile, ma il fatto che il pronostico di Savoia – Sancataldese sia tutto dalla parte dei padroni di casa non è certo un caso o un capriccio! Ma domenica i ragazzi del presidente Ivano La Cagnina hanno l’occasione per dare un senso autentico al loro tormentato campionato,

Tra le due formazioni c’è una differenza di punti, di rosa, di livello di prestazioni che non si può dire che sia a favore della Sancataldese. Ma i verdeamaranto di Giovanni Campanella hanno cuore, carattere, voglia, determinazione, carattere. E certamente contro il Savoia non lasceranno nulla di intentato per dimostrarlo! Che poi la partita possa partorire una vittoria o un pari dei verdeamaranto, questo è ambizioso oltre che presuntuoso sostenerlo.

Sicuramente il Savoia ce la metterà tutta per vincere e chiudere la stagione con il salto in Lega Pro, ma la Sancataldese, nel suo piccolo, ce la metterà tutta per rovinare la festa al Savoia. Che poi possa riuscirci o meno, questo appartiene ai misteri di uno sport come il calcio che, nella sua imprevedibilità a volte regala sorprese che restano poi nella sua storia.

Giovanni Campanella ha lavorato come di consueto con la squadra con applicazione, professionalità e determinazione: di certo la Sancataldese non andrà a fare una gita contro il Savoia, dopo di che il campo emetterà anche questo verdetto che interesserà anche la stessa Nissa impegnata al “Tomaselli” contro il già retrocesso Paternò. (Foto Vincenzo Bonelli)