Caltanissetta, la portalettere Rosanna Calà insignita della Stella al merito

È Rosanna Calà la dipendente di Poste Italiane del Nisseno che sarà insignita dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La commissione nazionale ha deciso di premiare i dipendenti di Poste Italiane per il diciassettesimo anno consecutivo. A livello nazionale sono 97 le Stelle al Merito che verranno assegnate al Gruppo, di cui sei dipendenti siciliani.

La consegna, a cura della Prefettura di Palermo per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”, è prevista il 1° maggio. La portalettere del centro di recapito di via Leone XIII ha ricevuto così un attestato di stima e riconoscimento dall’azienda. Rosanna, 63 anni di San Cataldo, ha infatti trascorso i suoi quasi 41 anni di servizio sempre nel comparto della logistica, iniziando a Gela e passando per Barrafranca. Da oltre 20 anni nel capoluogo nisseno, ormai da 4 anni è la postina di fiducia del quartiere San Biagio. “È un’emozione inspiegabile – racconta Rosanna -. Lo considero un riconoscimento personale al mio lavoro e al mio impegno. Nel mio piccolo, ho cercato sempre di essere un supporto e oggi è bello sapere che alcuni giovani colleghi con cui lavoro hanno imparato tanto anche grazie al sostegno mio e di tutta la squadra”. Due dei suoi 5 figli e una nipote assisteranno alla cerimonia del prossimo 1° maggio, affiancandola in questo importante traguardo.

Le “Stelle al Merito del Lavoro” sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.