Sutera, Sud chiama Nord dell’on.Cateno De Luca a sostegno della candidata sindaca Giuseppina Catania.

SUTERA – Anche a Sutera , per le amministrative del 24 e 25 Maggio, Sud Chiama Nord, movimento politico fondato dall ‘On. Cateno De Luca attuale Sindaco di Taormina, scende in campo ufficialmente. Il partito sosterrà la candidatura a Sindaco di Giuseppina Catania, schierando nella lista elettorale il referente cittadino l’ Architetto Giuseppe Piazza. Piazza , militante da diversi anni a Sud Chiama Nord, già Consigliere Comunale e Assessore per due anni e mezzo proprio nell’ Amministrazione guidata da Giuseppina Catania, rappresenta la scelta di continuità e competenza del movimento sul territorio. La sua candidatura è stata condivisa e sostenuta con convinzione dal segretario regionale On Danilo Lo Giudice , dalla presidente nazionale On. Laura Castelli, dal coordinatore provinciale Angelo Bellina e dal responsabile dell’ area ” Vallone ” Andrea Alessi. L’ obiettivo dichiarato è proseguire il percorso di buona amministrazione e azione di governo cittadino avviato nei due anni e mezzo. A dare ulteriore forza sarà la presenza, durante la campagna elettorale nei comuni del ” Vallone ” del leader di Sud Chiama Nord, l’ On. Cateno De Luca che visiterà i centri chiamati al voto per incontrare cittadini e sostenitori