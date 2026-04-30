Regione, l’assessore Elisa Ingala: “Onorata della fiducia, avanti con spirito di squadra per la Sicilia”

“Desidero esprimere un sincero e sentito ringraziamento al presidente Renato Schifani, a Raffaele Lombardo, al Coordinamento regionale e al gruppo parlamentare del Mpa-Grande Sicilia e a tutti gli esponenti del movimento per la fiducia riposta nella mia persona e per avermi indicata quale assessore regionale con delega alla Funzione Pubblica. Accolgo questo incarico con profondo senso di responsabilità. È un ruolo importante, che richiede impegno quotidiano, ascolto e capacità di visione. Ma è anche, prima di tutto, un impegno verso la nostra terra e verso i cittadini siciliani.

Il mio percorso politico e umano è sempre stato fortemente legato ai valori dello Statuto Autonomista e al rispetto delle Istituzioni, l’unico veicolo per migliorare la condizione della nostra terra e della nostra comunità. Un senso di appartenenza autentico, costruito nel tempo, che oggi si rafforza ulteriormente e che rappresenta la base da cui partire per affrontare le sfide che ci attendono. Lavorerò in piena sinergia con i colleghi del Governo regionale, con l’assemblea e con il gruppo parlamentare, nel segno della leale collaborazione e della concretezza.

L’obiettivo è uno solo: dare risposte efficaci ai territori, valorizzare le competenze e costruire percorsi di sviluppo sostenibile per la nostra Isola. A tutti coloro che hanno creduto in me, rivolgo il mio grazie più profondo. Questo incarico sarà onorato con dedizione, spirito di servizio e con l’orgoglio di rappresentare una comunità politica che ha fatto della coerenza e dell’impegno la propria cifra distintiva”.

Lo dichiara l’Assessore regionale Elisa Ingala.