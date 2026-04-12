Scontro auto-scooter a Misilmeri, perde la vita il 18enne Amedeo D’Amico

Un ragazzo di 18 anni, Amedeo D’amico, è morto in un incidente stradale tra Misilmeri e Portella di Mare. Il giovane alla guida di uno scooter elettrico si è scontrato con un’auto in via Nazionale, ferito in modo grave un ragazzo di 14 anni, a bordo del mezzo della vittima, ricoverato all’ospedale dei Bambini a Palermo. Ferito anche il conducente dell’auto, che si è ribaltata. Sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. La dinamica non è ancora stata accertata: potrebbe trattarsi di uno scontro frontale o di un tamponamento mentre entrambi i mezzi viaggiavano in direzione Villabate. (Ansa) (Foto: Direttasicilia).