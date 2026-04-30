San Cataldo. Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio”: conclusa la fase di qualificazione

SAN CATALDO. Dopo la bellissima giornata del Master di Catania di domenica 26 aprile scorso, ieri sera Mercoledì 29 aprile 2026 si è svolto il 6° e ultimo turno di qualificazione dell’8° Torneo di Risiko “L’ultima sdadata di Primavera”, organizzato e attualmente in corso presso il Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo.

La serata di gioco ha avuto luogo presso la Nuova Locanda di San Cataldo, sede di gioco del Club Sancataldese, con i giocatori che come d’abitudine si sono ritrovati in momenti conviviali a base di una buona Pizza, occasione per socializzare e raccontarsi, in particolare della recente esperienza catanese. Al termine della cena il sorteggio dei tavoli che dava successivamente avvio alle partite.

Nove giocatori presenti ieri sera divisi in un tavolo da 5 giocatori e uno da 4. In palio la qualificazione diretta alla finale del Torneo, prevista per il prossimo 13 maggio, e alle 2 semifinali per provare a qualificarsi alla finale, anche se con un passaggio in piu’ per i vincitori delle due sfide in programma per il prossimo 6 maggio

Tante sorprese ieri sera e colpi di scena, con ribaltamenti continui di risultati soprattutto nella fase finale delle partite. Dopo circa 2 ore di gioco i verdetti che strutturano la classifica finale di qualificazione. I Finalisti diretti saranno Gianluigi Orlando (Kanidicaccia22), che ieri sera ha vinto meritatamente la sua quarta partita sulle 6 partite giocate, e Andrea Kiswarday (Plasma97), assente ieri sera in quanto in viaggio per Faenza dove da oggi si giocherà un Torneo di Risiko che durerà 4 giorni chiamato appunto “Maratona di Risiko”, ma in virtu’ delle sue tre vittorie precedenti accede alla seconda posizione e quindi direttamente in finale. I due qualificati diretti in finale saranno nei giorni a venire omaggiati dal Club con un buono di consumazione ciascuno, da sfruttare presso la Nuova Locanda che ha strutturato un menù appositamente convenzionato per il Gruppo di Risiko.

Dietro ai finalisti diretti, i qualificati alle semifinali sono in ordine i giocatori dal 3 al 9 posto Massimiliano Andolina(Maximilian), Lillo Maira (RnS), Giulia Gulino (Railgun), Mariella Brucculeri (Marymojito), Alessio Sansoni (Bluprofondo71), Nico Scarlata (Nico), Giuseppe Ippolito (Cubalibre71). Per il decimo e ultimo semifinalista, per il quale il regolamento prevede il ripescaggio di un giocatore che, avendo giocato almeno 2 partite abbia ottenuto il miglior risultato tra gli altri giocatori non direttamente qualificati alla semifinale, un piccolo colpo di scena, in quanto a seguito di 2 giocatori che hanno rinunciato in successione al ripescaggio, entra in semifinale Gabriele Taschetti (Dark Lord5), recente secondo classificato al Master Città di Catania di Domenica scorsa.

Per tutti coloro che il 6 maggio non potranno giocare le semifinali in quanto non qualificati, saranno organizzati dei tavoli di amichevoli classificate, che alimentano la classifica semestrale di questo speciale Torneo, ai quali chiunque potrà unirsi e iniziare così a giocare a questo bellissimo gioco di strategia, il più giocato in Italia. Le partite di amichevoli poi rappresentano un’occasione ideale per cominciare a padroneggiare le regole e le strategie di questo gioco, senza l’adrenalina e la concentrazione tipica della partita di Torneo, con un approccio di curiosità e scoperta e guidato dai giocatori più esperti

Appuntamento quindi al prossimo Mercoledì 6 maggio, per una serata spumeggiante con le partite delle semifinali dell’8° Torneo e le partite di amichevoli classificate. Per chiunque volesse partecipare è possibile contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e

Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati