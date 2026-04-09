Polizia denuncia ladro…”Pollicino” avendo seguito le tracce di un contenitore bucato di carburante

Ladro ‘pollicino’… gli Agenti delle Volanti seguono le tracce di carburante ed individuano il presunto responsabile del furto e parte della refurtiva. E’ successo a Catania. Qui gli agenti delle Volanti hanno denunciato un ladro di carburante.

L’uomo non si era accorto che uno dei contenitori con i quali aveva tentato di impossessarsi del carburante sottratto ad un mezzo pesante era bucato e, per tale motivo, il gasolio asportato è andato in parte disperso consentendo agli agenti intervenuti, seguendone le tracce, di arrivare fino all’abitazione del presunto responsabile e recuperare il gasolio sottratto.