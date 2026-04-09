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Polizia denuncia ladro…”Pollicino” avendo seguito le tracce di un contenitore bucato di carburante

Redazione 1

Polizia denuncia ladro…”Pollicino” avendo seguito le tracce di un contenitore bucato di carburante

Gio, 09/04/2026 - 23:36

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Ladro ‘pollicino’… gli Agenti delle Volanti seguono le tracce di carburante ed individuano il presunto responsabile del furto e parte della refurtiva. E’ successo a Catania. Qui gli agenti delle Volanti hanno denunciato un ladro di carburante.

L’uomo non si era accorto che uno dei contenitori con i quali aveva tentato di impossessarsi del carburante sottratto ad un mezzo pesante era bucato e, per tale motivo, il gasolio asportato è andato in parte disperso consentendo agli agenti intervenuti, seguendone le tracce, di arrivare fino all’abitazione del presunto responsabile e recuperare il gasolio sottratto.

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