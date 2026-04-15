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Piove a Palermo, automobilista bloccato sul tettuccio dell’auto: decine di interventi dei vigili del fuoco

Redazione 2

Piove a Palermo, automobilista bloccato sul tettuccio dell’auto: decine di interventi dei vigili del fuoco

Mer, 15/04/2026 - 12:06

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Un automobilista a bordo di una Mercedes è rimasto bloccato in via Imera a Palermo strada che si trasforma in un lago ogni volta che piove abbondantemente come la scorsa notte. Il conducente è rimasto intrappolato dalla piena senza alcuna possibilità di proseguire la marcia. L’uomo è stato costretto a uscire dal finestrino dell’abitacolo per rifugiarsi sul tettuccio della vettura. È rimasto lì, seduto sotto la pioggia battente con un ombrello aperto, in attesa che arrivassero i soccorsi. Sono state decine gli interventi dei vigili del fuoco la scorsa notte non solo nel capoluogo ma anche in provincia. Incidenti stradali, continui black out in centro e allagamenti in scantinati e magazzini, numerosi tombini saltati lungo le principali strade, e alcuni sottopassi allagati lungo viale Regione Siciliana. (ANSA) (Foto DirettaSicilia)

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