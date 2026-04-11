Nel nisseno, aggrediti poliziotti. Sindacato FSP: “Fatto preoccupante e di assoluta gravità”

Dichiarazione congiunta del Segretario Generale Sicilia per la FSP Polizia, Biagio BONINA e del Segretario Generale FSP Polizia Caltanissetta, Fabio FAZZI:

“Quanto avvenuto stamattina a Gela, in provincia di Caltanissetta, è un fatto preoccupante e di assoluta gravità. Le indagini e gli accertamenti sono ovviamente in corso, ma ciò che emerge è che dei Poliziotti, addetti al controllo del territorio del Commissariato di P.S. di “Gela”, sono intervenuti al fine di fornire ausilio ad operatori della Polizia Locale in difficoltà, per delle procedure di sequestro da eseguire.

Il difficile intervento si concludeva con lancio di oggetti verso gli operatori intervenuti e violente aggressioni fisiche, col bilancio di 3 Poliziotti feriti ed uno anche gravemente, tanto da dover ricorrere a punti di sutura al volto e un probabile ed imminente intervento chirurgico al naso da affrontare.

Fatti incresciosi e preoccupanti che certamente meritano severe conseguenze penali e che dimostrano ulteriormente il problema di un clima, da nord a sud, di temeraria ed incurante violenza verso i rappresentanti delle forze dell’ordine che, giornalmente, operano a tutela della sicurezza pubblica e spesso sono chiamati a dar esecuzione a provvedimenti di autorità, come in questo caso, con imprevedibili e pericolosi esiti.

La FSP Polizia di Stato, in svariate occasioni, ha più volte ribadito l’importanza di rafforzare, in termini di personale e mezzi, cruciali e strategici uffici e reparti della Polizia di Stato in Sicilia, considerate anche le sempre crescenti esigenze dei territori e Gela sicuramente è tra questi.

La FSP Polizia di Stato augura agli operatori di polizia feriti una pronta e completa guarigione, cogliendo l’occasione per ringraziarli, unitamente a tutti i colleghi del Commissariato di P.S. “Gela”, poiché valorosamente e senza mai arretrare affrontano ogni giorno e con coraggio immani difficoltà in un territorio difficile e rischioso.”