Nasce la prima polizza digitale per la tutela delle api

Con l’arrivo della primavera e la ripresa dell’attività di bottinatura, le api tornano protagoniste nei campi e negli ecosistemi, segnando l’avvio di una nuova stagione produttiva per l’apicoltura e per l’agricoltura. È in questo scenario che prende forma la prima polizza digitale dedicata alle api, un’innovazione che punta a rafforzare la protezione di un asset strategico per il settore apistico, l’agricoltura e la biodiversità.

Le api non sono solo insetti fondamentali per l’ambiente: rappresentano un pilastro essenziale per la sopravvivenza degli ecosistemi e della stessa specie umana. Dalla loro attività di impollinazione dipendono la biodiversità, la produzione agricola e l’equilibrio della catena alimentare globale. La loro tutela e quella degli apicoltori che le allevano è quindi una priorità strategica, non solo ambientale ma anche economica.

In questo contesto nasce la prima polizza digitale dedicata all’apicoltura, sviluppata da Co.Di.Pr.A. in collaborazione con Agriduemila Hub Innovation e Melixa. Un’innovazione che segna un cambio di paradigma nella gestione del rischio per il settore, introducendo strumenti tecnologici avanzati per una protezione più efficace e puntuale.

L’apicoltura, infatti, rappresenta una fonte di reddito per molte aziende agricole, fortemente esposta alla variabilità climatica e ambientale. Per questo si è resa necessaria un’evoluzione delle tradizionali coperture assicurative, in grado di rispondere con maggiore precisione alle nuove sfide del settore.

Elemento chiave della nuova polizza è l’integrazione dell’arnia digitale sviluppata da Melixa, dotata di tecnologia brevettata “contavoli”: il primo sensore al mondo capace di rilevare e quantificare con precisione i flussi in entrata e uscita delle api dall’arnia, fornendo dati oggettivi e in tempo reale sull’attività quotidiana.

Già da inizio campagna la polizza ha riscosso un notevole interesse tra gli addetti ai lavori tanto da riuscire a tutelare otre 100 milioni di api che saranno ospitate in 1.500 arnie su tutto il territorio della provincia di Trento.

“Le api sono sentinelle del cambiamento climatico. Monitorarle significa proteggere l’ecosistema, la biodiversità e, in ultima analisi, l’attività umana. Con la tecnologia Melixa puntiamo a migliorare l’efficienza degli apicoltori e a garantire una maggiore qualità ambientale”, afferma Alessandro Zorer, Amministratore Delegato di Melixa. Proprio per raccontare la nuova tecnologia e il collegamento con la sostenibilità e con la filiera di produzione del latte e dei suoi derivati è in programma per il prossimo 20 maggio a Canal San Bovo un evento promosso nell’ambito dell’iniziativa “Le api sentinelle della Valle del Vanoi”

Accanto alla componente tecnologica, un ruolo centrale è svolto dall’integrazione tra innovazione e sistema agricolo. “Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la digitalizzazione possa generare valore per l’intera filiera agricola. Mettere insieme dati, ricerca e strumenti assicurativi significa offrire agli apicoltori soluzioni più evolute, capaci di accompagnarli in un contesto sempre più complesso e incerto”, dichiara Andrea Berti, Amministratore Delegato di Agriduemila Hub Innovation.

L’integrazione dei dati raccolti dalle arnie digitali consente di rendere la polizza più accurata e personalizzata. “In un contesto climatico sempre più incerto, è fondamentale innovare i sistemi di gestione del rischio. Il nostro obiettivo è fornire agli apicoltori strumenti sempre più efficaci per affrontare la variabilità degli eventi”, sottolinea Giovanni Menapace, Presidente di Co.Di.Pr.A.

Sulla stessa linea anche il Direttore Marica Sartori: “l’aggiornamento della polizza era necessario per valorizzare dati sempre più precisi e personalizzati. Grazie ai sistemi Melixa, ogni apiario può essere monitorato in modo puntuale, integrando dati meteorologici e di attività in un’unica piattaforma accessibile. Infatti, i nostri associati che hanno sottoscritto l’innovativa polizza, hanno la possibilità di monitorare in tempo reale i propri apiari attraverso il Portale del Socio/CRM, dove possono controllare lo stato di salute della propria colonia di api, oltre alla produzione giornaliera di miele”.

La nuova polizza prevede l’installazione del sistema Melixa negli apiari al fine di raccogliere i dati durante tutto il periodo di volo delle api. Questi dati saranno analizzati da enti scientifici accreditati per correlare le condizioni climatiche con la produzione di miele, insieme ai dati meteorologici ufficiali. Inoltre, i dati raccolti saranno la base per lo sviluppo di un indice ambientale che vedrà proprio le api diventare vere e proprie sentinelle dell’ambiente. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale di Co.Di.Pr.A. www.codipra.it