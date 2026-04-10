Mussomeli, l’assessore Michele Spoto non presenta la sua candidatura in consiglio. Sosterrà il candidato sindaco Gianluca Nigrelli

MUSSOMELI – E’ pervenuta dall’ assessore comunale uscente Michele Spoto una lettera che pubblichiamo nella sua interezza. “Cari concittadini, dopo un’attenta e approfondita riflessione, maturata con senso di responsabilità e piena consapevolezza, comunico che in occasione delle prossime elezioni amministrative ho deciso di non presentare la mia candidatura al Consiglio comunale e, dunque, di non scendere in campo in prima persona. Una decisione che nasce anche dall’esigenza di dedicare più tempo alla mia famiglia e al mio lavoro, ai quali intendo ora riservare maggiore attenzione ed energie. Si tratta di una scelta di vita e di responsabilità, assunta con il massimo rispetto per il ruolo che ho avuto l’onore di ricoprire. Nel corso dei cinque anni e mezzo del mio mandato da assessore comunale, ho esercitato le deleghe affidatemi con impegno costante, serietà e spirito di servizio, operando sempre nel prioritario interesse della collettività. Mi è motivo di sincera soddisfazione sapere di aver agito con lealtà nei confronti del Sindaco, On. Giuseppe Catania, che ringrazio per la fiducia accordatami, e dell’intera Amministrazione comunale. Un sentito ringraziamento rivolgo anche ai consiglieri comunali Enzo Vullo e Adriana Sorce, per aver creduto in me e avermi indicato per questo percorso. Desidero inoltre ringraziare i dipendenti comunali per la professionalità e la disponibilità dimostrate, e in modo particolare quanti hanno collaborato più da vicino con me, offrendo ogni giorno un supporto prezioso nello svolgimento dell’attività amministrativa. Un ulteriore ringraziamento va agli impiegati della SRR ATO 3 Caltanissetta Nord e agli operatori della società che gestisce il servizio comunale di raccolta dei rifiuti: il loro lavoro quotidiano sul territorio ha rappresentato un valore aggiunto fondamentale per l’azione amministrativa. L’esperienza maturata in questi anni costituisce per me un patrimonio umano e politico di grande valore, che mi ha permesso di contribuire, insieme alla squadra di governo, al raggiungimento degli obiettivi programmatici e alla crescita della nostra comunità. Pur avendo scelto di non ricandidarmi, sosterrò il candidato a sindaco Gianluca Nigrelli e la lista civica che ne accompagnerà il percorso, nella prospettiva di assicurare continuità amministrativa e ulteriore sviluppo al territorio di Mussomeli. Grazie a tutti voi per avermi dato la possibilità di servirvi”. (Michele Spoto Assessore)