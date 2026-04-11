Mussomeli, candidature e liste elettorali in progress

MUSSOMELI – Con il rinnovo delle Amministrative del prossimo 24 e 25 maggio, allo stato attuale, sono due le candidature alla carica di sindaco del Comune di Mussomeli, che saranno oggetto del voto cittadino: quella dell’avvocato Gianluca Nigrelli, già presidente del Consiglio comunale uscente, e quello della dottoressa Daniela Noto, comunicata sul social, qualche settimana fa dal neo segretario di FI Daniele Frangiamore che così aveva spiegato la notizia.” La candidatura di Daniela Noto non è la candidatura di un singolo partito, ma è il frutto di un percorso politico condiviso, costruito insieme e maturato all’interno di una coalizione unita e coesa. Si tratta di una scelta concertata tra tutte le forze della coalizione, che hanno saputo riconoscere, senza esitazioni, nella sua figura valori autentici, autorevolezza, carattere e determinazione” Poi aggiunge: “È vero, Daniela appartiene a Forza Italia. Ma la sua candidatura va ben oltre l’appartenenza politica. Nasce da una convergenza piena, naturale e simbolicamente forte tra tutte le componenti della coalizione, che hanno voluto individuare in lei una figura capace di rappresentare tutti. Per questo Daniela Noto è, a tutti gli effetti, la candidata di tutta la coalizione”. Intanto l’avvocato Gianluca Nigrelli ha comunicato sul social la sua lista Civica e il logo “MUSSOMELI IN COMUNE” – continuità e futuro” con l’immagine e la scritta “Gianluca Nigrelli Sindaco”, specificando i sedici nominativi dei candidati consiglieri comunali che lo sosterranno: Giuseppe Catania, Mariarita Bellanca, Maria Bonomo, Salvatore Castiglione, Seby Lo Conte, Myriam Mingoia, Francesco Mistretta, Giuseppe Misuraca, Nicola Montagnino, Rosalia Morreale, Alessandro Noto, Salvatore Scavone, Iosella Schifano, Enza Sorce, Elisa Spoto, Jessica Valenza. E’ pensabile che nei prossimi giorni anche l’altra lista civica sarà approntata. Sarà possibile adempiere alle incombenze amministrative per la presentazione delle liste dal 30ntesimo al 25 giorno prima delle elezioni. Termine ultimo: 29 aprile 2026, ore 12.00.