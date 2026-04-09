Molesta e perseguita una donna, 70enne arrestato nel Catanese

Scattano gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un settantenne di Acireale (Catania), ritenuto responsabile di violenza sessuale e atti persecutori. A eseguire il provvedimento emesso dal gip etneo sono stati i poliziotti del locale commissariato. Le indagini, coordinate dalla Procura di Catania, sono scattate dopo la denuncia di una giovane donna, impiegata in un esercizio pubblico, che ha riferito ai poliziotti di essere stata molestata dall’uomo. Il 70enne, infatti, dopo essere entrato nel locale, l’avrebbe palpeggiata e avrebbe tentato di baciarla. Quest’ultima ha reagito urlando e richiamando l’attenzione dei colleghi che hanno messo in fuga l’uomo. Successivamente l’uomo si sarebbe reso protagonista di una serie di atti persecutori nei confronti della vittima, che più volte ha richiesto l’intervento della Polizia per fronteggiare le condotte moleste del pensionato: appostamenti, pedinamenti e tentativi di incontrarla. Le indagini hanno permesso di identificare l’uomo che è stato denunciato alla Procura per violenza sessuale e atti persecutori, con richiesta di applicazione di adeguata misura cautelare. Viste le risultanze investigative e considerata la gravità delle condotte contestate, la Procura di Catania ha chiesto una misura restrittiva nei suoi confronti e il gip ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. (Adnkronos)