Macerata, allenatore 59enne muore durante partita di calcio a Corridonia

(Adnkronos) – Un allenatore 59enne di Morrovalle morto ieri sera improvvisamente durante una partita della squadra di calcio locale categoria Allievi nel campo sportivo di San Claudio a Corridonia. Attorno alle 19:30 l'uomo ha avvertito un malore durante il match tra San Claudio e Trodica. Sul posto il personale del 118 ha tentato la rianimazione ma non c'è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso. Sul posto anche i carabinieri. Ancora ignote le cause del malore.

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