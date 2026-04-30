Karate Kyokushinkai, il dojo di Giivanni Mirasole porta Caltanissetta sul podio: pioggia di medaglie tra Barcellona e Pescara

CALTANISSETTA – Un percorso in continua ascesa, fatto di sacrifici, disciplina e risultati. Il 2026 si conferma un anno di grande crescita per il dojo di Caltanissetta guidato dal Maestro Giovanni Mirasole Shihan, protagonista di importanti affermazioni sia in campo internazionale che nazionale.

Solo pochi giorni fa gli agonisti nisseni, ospiti di una emittente radiofonica locale, avevano raccontato le emozioni vissute al Campionato Internazionale “Spanish Open” di Barcellona, disputato lo scorso 28 marzo. In quell’occasione il giovane Yuri Mirasole, 16 anni, aveva conquistato un prestigioso terzo posto nei kumite serie Youth, categoria -65 kg, confermando il valore del team anche fuori dai confini nazionali.

Risultati che hanno trovato ulteriore conferma domenica 26 aprile al Campionato Nazionale di Pescara, dove la squadra partita da Caltanissetta ha centrato un risultato straordinario: tutti gli atleti in gara sono saliti sul podio.

Nel dettaglio, Francesco Pio Piazza ha conquistato il primo posto nel kata cinture marroni over 18, aggiungendo anche un terzo posto nel kumite serie A (senza protezioni) categoria -80 kg. Vittorio Lombardo, 17 anni, ha ottenuto il secondo posto nel kumite serie Youth -75 kg, mentre Yuri Mirasole ha replicato con un altro secondo posto nel kumite Youth -65 kg.



Ottime anche le prestazioni di Dario Lacagnina, primo classificato nel kumite serie B con protezioni (cintura gialla -70 kg), e di Francesco Sicilia, primo nel kumite serie B con protezioni (cintura blu -60 kg). A completare il bottino, il secondo posto di Matteo Carletta, 11 anni, nel kumite serie B con protezioni categoria cintura gialla (10-13 anni, -40 kg).

Un risultato corale che premia il lavoro quotidiano e i tanti sacrifici che il percorso agonistico impone, tra impegno fisico, rinunce personali e costi da sostenere. Salire sul tatami, soprattutto nelle competizioni di kumite, significa affrontare una sfida continua con sé stessi, conciliando studio, lavoro e allenamenti intensi.

In un tempo in cui spesso si parla di giovani privi di obiettivi, questi ragazzi dimostrano esattamente il contrario: hanno scelto una strada impegnativa e, con determinazione, stanno raccogliendo i frutti del loro impegno, portando in alto il nome di Caltanissetta nel panorama del karate Kyokushinkai.