Italia, morto in ospedale bimbo di un anno e mezzo caduto da finestra

Non ce l’ha fatta il bimbo di un anno e mezzo che due giorni fa è caduto dalla finestra del secondo piano di un palazzo a Bologna. Il bimbo è deceduto all’Ospedale Maggiore di Bologna a causa della gravità delle ferite riportate nella caduta. Ricoverato in rianimazione, le sue condizioni erano apparse subito disperate. In via Negri nel quartiere Pilastro, dove il bimbo viveva, giovedì sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia di Stato. L’ipotesi è che si sia trattato di un incidente domestico