Incidente sul lavoro nell’Agrigentino, crolla cestello: 4 feriti. Operaio 70enne trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta

Quattro operai sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile di via Giovanni XXIII, a Camastra, nell’Agrigentino. I lavoratori stavano eseguendo interventi di ristrutturazione in un’abitazione privata quando, per cause ancora da chiarire, il cestello di un sollevatore telescopico si e’ improvvisamente staccato precipitando al suolo. Tre di loro si trovavano all’interno della piattaforma, mentre un quarto era alla guida del mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri delle stazioni di Camastra e Naro. Due operai hanno riportato traumi gravi: uno, un 70enne, e’ stato trasferito in elisoccorso all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, mentre gli altri tre sono stati accompagnati negli ospedali di Agrigento e Canicatti’. I carabinieri hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilita’. (AGI)