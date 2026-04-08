Incidente stradale nell’Agrigentino, 10 feriti tra cui 3 bambini

Dieci persone, tra cui tre bambini di 12, 8 e 3 anni, sono rimaste ferite in un incidente avvenuto lungo la statale 189 nell’Agrigentino. A entrare in collisione sono stati un Volkswagen Multivan e una Fiat Freemont. Sul primo mezzo viaggiavano un 55enne di Cammarata e due donne di 63 e 37 anni, originarie di Agrigento ma residenti in Germania, tornate in Sicilia per trascorrere un periodo di vacanza. Sull’altra vettura si trovava una famiglia agrigentina composta da due coniugi, di 50 e 43 anni, e dai loro figli adolescenti. Tutti i feriti sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti negli ospedali della zona per gli accertamenti. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dello scontro: tra le ipotesi, una manovra errata che avrebbe provocato l’invasione della corsia opposta. I conducenti sono stati sottoposti ai test per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.