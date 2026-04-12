Furto di cavi a Palermo, spenti 85 punti luce in viale Regione siciliana. Amg energia: “Grave”

Un furto di cavi di grossa entità danneggia e spegne gli impianti di illuminazione di viale Regione siciliana Nord Ovest (tratto Maccionello-Belgio), di via Maccionello e di buona parte di via Trabucco. Gli operatori di Amg Energia sono già intervenuti: hanno trovato pozzetti di ispezione aperti, cavi tranciati e asportati con manomissioni che hanno causato pesanti danni agli impianti che, di recente, erano stati riqualificati a led con opere gestite dal Comune di Palermo (progetto Agenda Urbana). Gli operatori della direzione pubblica illuminazione e verifiche della società hanno messo in sicurezza le infrastrutture e hanno effettuato i rilievi assieme alla polizia intervenuta sul posto. La stima effettuata parla di circa 15 campate di cavo di rame rubate, corrispondenti a circa due chilometri di linea di alimentazione che risulta mancante. Rimangono spenti 85 punti luce tra via Maccionello, viale Regione Siciliana Nord Ovest (la corsia laterale direzione Catania tratto Maccionello/Belgio) e via Trabucco (tratto Regione Siciliana/Trabucco civico 178). La società adesso programmerà il ripristino degli impianti. Proprio questo tratto di viale Regione siciliana, sino al ponte di via Belgio, era già stato interessato a fine 2024 dal furto dei coperchi di ghisa dei pozzetti di ispezione, altra modalità che caratterizza il fenomeno dei furti sugli impianti, che in quel momento aveva subito una recrudescenza colpendo varie zone della città: in quell’occasione, Amg Energia aveva ottenuto la convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza sul problema. “Siamo di fronte ad una nuova emergenza – dichiara il presidente di Amg Energia, Francesco Scoma – L’ultimo furto di cavi scoperto in via Fabio Besta, a Cardillo, risale a una decina di giorni fa. Per la nostra società si tratta di un danno ingente, sia in termini economici, per i costi dei materiali e dei ripristini, che in termini di risorse umane da dirottare da altre attività. Non si può chiedere ad Amg Energia di fronteggiare da sola il fenomeno. Questa nuova emergenza richiede un’azione di sistema, congiunta con le istituzioni cittadine e le forze dell’ordine, a partire da un maggiore controllo del territorio”. La società ricorda che “risulta fondamentale segnalare qualsiasi anomalia o attività sospetta sugli impianti in via prioritaria alle forze dell’ordine e ad Amg Energia esclusivamente attraverso il numero verde 800136136, canale che gestisce il pronto intervento”. E “precisa di non avere una pec strutturata e presidiata come canale di pronto intervento e pertanto le segnalazioni effettuate attraverso questo mezzo non hanno alcuna efficacia per rilevare, in modo tempestivo, criticità sugli impianti di illuminazione”. (ANSA) (Foto PalermoAlert)