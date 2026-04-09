Frana Sutera, M5S incalza Schifani con mozione urgente. Il vice presidente dell’ARS Di Paola: “Governo regionale dichiari stato di crisi”

Palermo – “Il governo regionale dichiari lo stato di crisi e di emergenza regionale per i fenomeni franosi che stanno interessando Sutera. Servono subito adeguate forme di assistenza alle famiglie evacuate, ricognizione dei fondi e messa in sicurezza dei luoghi interessati”. Lo dichiara il vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola che, con una mozione, impegna il governo schifani ad un rapido intervento su quanto sta accadendo a Sutera, comune del Nisseno, dove un fronte franoso con conseguente caduta massi dal monte San Paolino, ha coinvolto diverse abitazioni e costretto gli abitanti a sgomberare case e attività.“Si tratta di un evento non isolato – spiega Di Paola – dato che lo stesso commissario straordinario del comune aveva segnalato negli scorsi mesi alle autorità preposte la presenza del fronte franoso. Segnalazioni cui non era seguito alcun intervento concreto. Oggi solo per un caso, non si registrano danni alle persone, ma non possiamo affidarci alla fortuna, servono piuttosto un cronoprogramma degli interventi urgenti e strutturali da realizzare tanto sia a Sutera, che nel resto della Sicilia interna. La regione siciliana ha il compito ed il dovere di prevenire ulteriori situazioni di pericolo e ridurre il rischio per le comunità locali, altrimenti i suoi vertici politici, vadano a casa” – conclude Di Paola.