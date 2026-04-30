Forza Italia, spunta documento azzurri in Campania: “Partito deteriorato, commissariamento o comitato reggenza”

(Adnkronos) – I Congressi regionali di Forza Italia restano uno dei nodi sul tavolo di Antonio Tajani, a cominciare dalla Campania. L'obiettivo del segretario nazionale, d'intesa con la famiglia Berlusconi, è di celebrarne il maggior numero possibile entro l'estate appianando tensioni e malumori di chi non si considera garantito e teme blindature delle tessere per il controllo del partito. Allo stato, sono state celebrate (il 18 aprile scorso) solo le assise della Valle D'Aosta, che hanno portato all'elezione (all'unanimità) di Emily Rini segretario, e ci sono altre tre date ufficiali: Marche il 15 maggio; Calabria il 17 maggio e Veneto il 21 maggio. Il governatore piemontese, Alberto Cirio, che sta gestendo il dossier congressuale, continua a fare il giro di 'consultazioni' per provare a fare congressi unitari in ogni Regione. Per la Campania ancora non c'è una data e anche qui si starebbe lavorando per evitare divisioni interne, perché continua a registrarsi un'insofferenza nei confronti della gestione del partito all'ombra del Vesuvio. Nelle ultime ore, infatti, sarebbe spuntato un ''documento politico sulla situazione in Campania'' di tre pagine, in possesso dell'Adnkronos, dal titolo 'Per il ripristino della democrazia interna, dell’identità politica e della credibilità istituzionale', dove viene chiamato in causa -senza mai essere citato- il coordinatore regionale forzista, Fulvio Martusciello, fedelissimo del vicepremier. Il testo porta la firma di quattro parlamentari campani: due deputati, Annarita Patriarca e Pino Bicchielli, e due senatori, Francesco Silvestro e Raffaele De Rosa. Hanno messo la loro sigla pure tre consiglieri regionali azzurri, Susy Panico, Angela Parente e Livio Petitto. Silvestro, 'primo firmatario', spiega all'Adnkronos: "Questo documento è nell'interesse del partito, perché siamo convinti della necessità di una forte istanza di rinnovamento per ripartire tutti insieme e avere un partito davvero forza trainante della coalizione in Campania". Il documento dove viene denunciato che il ''partito in più occasioni ha dato l'impressione di muoversi senza una bussola politica'', è stato inviato (come si legge nella intestazione) alla primogenita del Cav. Marina Berlusconi, al segretario Tajani , al tesoriere Fabio Roscioli e ai quattro vicesegretari nazionali, Cirio, Roberto Occhiuto, Stefano Benigni e Deborah Bergamini. ''Noi sottoscrittori – si legge nell'incipit- riteniamo doveroso richiamare con senso di responsabilità l’attenzione degli organismi nazionali di Fi sulla grave situazione politico-organizzativa che si è determinata nella nostra Regione. Non si tratta più di una fisiologica dialettica interna, ma di una crisi profonda, strutturale e non più rinviabile, che incide direttamente sulla credibilità del partito, sulla sua funzione politica e sul rapporto con gli alleati". La "realtà attuale'', avvertono, "è segnata da una forte confusione politica, che ha progressivamente isolato il partito. I rapporti con gli alleati risultano compromessi, le posizioni mutano senza confronto e manca una linea chiara e riconoscibile''. Gli esponenti azzurri parlano di ''un clima interno fortemente deteriorato'' e di una ''gestione regionale" che ''appare improvvisata, accentrata e priva di trasparenza''. E ancora: la ''situazione attuale ha prodotto una frattura interna profonda, una perdita di identità politica e un isolamento nel sistema delle alleanze". Da qui la richiesta che ''venga valutata con urgenza una gestione straordinaria della struttura regionale, attraverso il commissariamento oppure , in alternativa, la nomina di un comitato di reggenza''. Solo un ''intervento esterno autorevole'', ''netto e immediato'', concludono, potrà ''restituire a Fi il ruolo che le spetta in Regione''.

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