Forum IT & Intelligence 2026, il 14 aprile in Assolombarda edizione dedicata alla “Augmented Voice”

(Adnkronos) – Il 14 aprile, presso la sede di Assolombarda, prende il via il Forum IT & Intelligence 2026, l’appuntamento nazionale dedicato ai protagonisti dell’innovazione tecnologica e della trasformazione digitale. Giunto alla sua quinta edizione, l’evento riunisce CIO, CTO, CISO, manager e professionisti dell’ecosistema IT per un confronto sui principali trend che stanno ridefinendo processi, modelli organizzativi e strategie aziendali. Il tema centrale dell’edizione 2026 è “Augmented Voice”, la voce aumentata che nasce dall’incontro tra intelligenza umana e artificiale. Un concetto che attraversa l’intero programma e che sarà al centro della sessione di apertura, dal titolo “Il linguaggio delle intelligence e la nuova relazione tra persone e tecnologie”, dedicata a esplorare come il rapporto tra persone e sistemi intelligenti stia trasformando il modo in cui le organizzazioni prendono decisioni, gestiscono i dati e costruiscono nuovi modelli di collaborazione. La plenaria introduttiva aprirà ufficialmente i lavori del Forum, offrendo una lettura del contesto tecnologico attuale e delle implicazioni dell’AI generativa nei processi aziendali. La sessione coinvolgerà rappresentanti del mondo tecnologico e dell’innovazione, chiamati a delineare priorità e sfide che attendono imprese e istituzioni. Tra i momenti di maggior rilievo della giornata, il Main Keynote Speech “Dual Intelligence: le sfide dell’Enterprise AI”, a cura di Giacomo Ciarlini, Co-founder e CIO di Datapizza, la tech community italiana che riunisce oltre 500.000 professionisti del settore software e AI, quest’anno per la prima volta Main Partner dell’evento. Tra le iniziative più interessanti, anche il Datapizza AI Lab, in cui il team di R&D organizzerà una serie di demo dedicate a quanti vorranno vedere l’intelligenza artificiale applicata concretamente, e non soltanto raccontata. Nel corso della giornata si alterneranno talk show, tavoli tematici, workshop e momenti di business matching, con approfondimenti su AI, cybersecurity, data governance, cloud, automazione e competenze digitali. Il Forum conferma inoltre il ruolo strategico del Chief Information Officer, figura sempre più centrale nella definizione delle strategie digitali e nella costruzione di ecosistemi tecnologici affidabili e sicuri. Circa 800 iscrizioni, oltre 120 Speaker confermati, l’evento si conferma un appuntamento di riferimento per il networking qualificato e il confronto tra professionisti. L'evento è organizzato da: For Human Relations, Main Partner: Datapizza, Main Media Partner: Adnkronos, Official Partner: Innovio, Zendesk, Content Partner: Assist Digital, OpenText, Syllotips, WeAreProject, WIIT, Yubiq. Forum Partner: Brother Italia, Humans.tech, Klaaryo Media Partner: FASI.eu Le sessioni della sola Sala Phygital saranno trasmesse in streaming su comunicazioneitaliana.tv



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