Dalla 5 alla 8 così il Super Hybrid System sostiene le ambizioni di Jaecoo

(Adnkronos) – Alla richiesta del mercato – che in Italia sull'elettrico puro ancora si muove con una certa diffidenza – Jaecoo risponde aggiornando la propria gamma con versioni Full hybrid e plug-in per i modelli in gamma, affiancando questa proposta con soluzioni commerciali destinate a sostenere le ambizioni per l'anno in corso. Con le 3.535 unità immatricolate a marzo (assieme al brand gemello Omoda) il totale da inizio anno sfiora le 9000 vetture pari a una quota ormai a un passo dal 2% e con un aumento annuo del 337%. In questo contesto le 30 mila vetture annunciate per questo 2026 (che sarà segnato da altri importanti lanci) appaiono un obiettivo 'conservativo' per un gruppo come il cinese Chery, fra i protagonisti del mercato locale e non solo, che dopo Omoda e Jaecoo ha in calendario lo sbarco di nuovi marchi per andare a coprire la quota maggiore possibile di domanda. E' una strategia multi-brand che punta sulle flessibilità e sulla velocità di risposta a un mercato in rapida (e a volte imprevedibile) trasformazione. Aspettando le novità destinate anche a una segmenti più popolari l'aggiornamento vede l'arrtivo della versione plug-in per il maxi-suv Jaecoo 8 SHS-P e della motorizzazione full hybrid SHS-H per Jaecoo 5 e Jaecoo 7. Tre Suv a loro modo complementari che combinano listini interessanti a soluzioni e finiture di livello superiore, portando su un nuovo livello la 'sfida' lanciata dai brand cinesi. Il cuore della gamma Omoda & Jaecoo resta è il sistema Super Hybrid System, come detto in versione Shs-H (full hybrid) e Shs-P (plug-in hybrid)entrambe basate su una architettura con motore 1.5 TGDi a ciclo Miller, trasmissione dedicata DHT e gestione intelligente dell’energia.

La proposta al momento più interessante per il nostro paese è quella della Jaecoo 5 SHS-H che in 4,38 metri, con uno stile 'forte' che non nasconde la partnership con Land Rover in atto sul mercato cinese, propone una funzionale combinazione fra motore termico (1.5 TGDi da 143 CV) e uno elettrico – alimentato da una batteria da 1,83 KWh – con una guida fluida, silenziosa e sempre efficiente, consumi contenuti (circa 5,3 l/100 km WLTP) per un’autonomia complessiva che supera i 900 km. I 224 CV di potenza di sistema e i 295 Nm di coppia madama garantiscono prestazioni di assoluto rilievo: 0-100 km/h in 7”9 e 175 km/h di velocità massima. Nonostante le dimensioni relativamente compatte lo spazio a bordo non manca – come testimoniano il bagagliaio da 480 litri e gli oltre 35 vani portaoggetti – mentre i materia trasmettono la senzazione di praticità e resistenza.Disponibile negli allestimenti Pure ed Exclusive, il C-Suv Jaecoo viene proposto con un listino che in promozione parte da 23.800 euro con rate da 159 euro al mese. La stessa architettura si ritrova nello Jaecoo 7 SHS-H, dove però il sistema full hybrid SHS-H vede un doppio motore elettrico affiancarsi all'1.5 TGDi con un'autonomia complessiva di oltre 1.200 km con un pieno e una ricarica completa. L'aumento delle dimensioni (la lunghezza tocca i 4,50 m) si ripercuote sul peso (che supera i 17 quintali a vuoto) ma soprattutto sulle prestazioni (lo 0-100 sale a 8,9 secondi, ma con una erogazione di potenza sempre lineare) e sui consumi, che restano però 'sorprendenti' per un mezzo così importante. Jaecoo 7 SHS-H conferma la sua proposta ricca sin dall'allestimento Pure che in promozione parte da 26.900 euro con una dotazione tecnologica e di sicurezza completa, mentre l’allestimento superiore introduce elementi distintivi come head-up display, impianto audio premium e finiture più raffinate.

E' un D-Suv pensato per una clientela più ristretta la versione plug-in di Jaecoo 8 che propone una raffinata configurazione che integra tre motori elettrici e un motore termico, sviluppa una potenza complessiva di 428 CV, consentendo accelerazioni brillanti (0-100 km/h in 5”8) e una risposta immediata in ogni situazione. Merito anche della batteria da 34,46 kW che garantisce un’autonomia elettrica superiore ai 130 km per un totale di oltre 1.100 km grazie al serbatoio di benzina da 70 litri. Peraltro – grazie alla possibilità di essere ricaricata in corrente alternata fino a 6,6 kWh e fino a 70 kWh in corrente continua – i tempi di recupero della mobilità EV sono accettabilissimi e rendono alla portata di molti i consumi dichiarati, pari a 2,2 litri nel ciclo Wlpt ponderato e a 7,7 litri per 100 km a batteria scarica. Imponente nelle dimensioni (4,82 metri) e nel designa questa Jaecoo top di gamma offre anche interessanti capacità off-road con un sistema 'intelligente' di gestione della trazione integrale AWD e un torque vectoring consentono di affrontare terreni complessi con precisione e controllo e guadare corsi d’acqua fino a 600 mm di profondità, mentre la struttura estremamente rigida della carrozzeria (25.000 Nm/rad) assicura stabilità anche nelle condizioni più estreme. Ovviamente non si parla di un fuoristrada duro e puro ma – spiega il brand cinese – di nuova interpretazione dell’off-road, che si esprime anche in un abitacolo dove dominano i materiali pregiati (come i rivestimenti in pelle Nappa) e le soluzioni di confort e tecnologia (sedili ventilati, riscaldati e massaggianti, impianto audio SONY a 14 altoparlanti, head-up display copn realtà aumentata e doppio schermo da 12”3) per viaggi pensati per essere 'senza limiti'. La possibilità di utilizzare l’energia del veicolo anche all’esterno, grazie alla funzione V2L, amplia ulteriormente gli scenari d’uso, rendendo Jaecoo 8 SHS-P un vero hub energetico mobile. Tanto lusso e raffinatezza di pagano anche se il listino – che in promozione parte da 47.700 euro e rate da 369 euro – mantiene un vantaggio rispetto ad analoghe proposte di marchi mainstream che supera i 15 mila euro, se non di più.

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