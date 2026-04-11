Controlli dei Carabinieri tra Misilmeri e Belmonte Mezzagno, 6 denunce e maxi multa da 11mila euro

Giro di vite dei Carabinieri tra Misilmeri e Belmonte Mezzagno. Un servizio di controllo a largo raggio, finalizzato a contrastare l’illegalità diffusa, ha portato alla denuncia di sei persone e a numerose sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Nel mirino dei militari sono finiti due palermitani di 27 e 61 anni, accusati di aver sottratto o danneggiato veicoli che erano già stati sequestrati e affidati alla loro custodia. Sul fronte della sicurezza stradale, i controlli sono stati serrati: denunciato un 18enne recidivo alla guida senza patente, mentre altri due automobilisti di 34 anni sono stati sanzionati dopo alcuni incidenti, uno per guida in stato di ebbrezza e l’altro per il rifiuto di sottoporsi ai test tossicologici. Denunciato anche un 21enne trovato al volante sotto l’effetto di stupefacenti. L’operazione ha permesso inoltre di segnalare cinque persone come assuntori di droga, con il contestuale sequestro di dosi di hashish, marijuana e cocaina. Il bilancio finale dell’attività conta 12 multe per un totale di 11.600 euro, il ritiro di cinque patenti e il sequestro di quattro veicoli. (ITALPRESS)