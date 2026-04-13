Caltanissetta, UIL FP VVF: “È inaccettabile che rappresentanti dello Stato impegnati in un controllo per la sicurezza di tutti debbano subire intimidazioni o minacce”

La Segreteria Prov. UIL FP VVF Caltanissetta attraverso una nota interviene in merito agli episodi accaduti a Caltanissetta durante i controlli in una discoteca. Di seguito il testo integrale della nota.

Il lavoro delle forze dell’ordine durante i controlli nei luoghi della movida è spesso oggetto di discussione, ma è fondamentale per garantire che il divertimento avvenga in condizioni di massima sicurezza. I sopralluoghi del fine settimana, come quello avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsa a Caltanissetta mirano a verificare aspetti critici che salvaguardano l’incolumità di tutti: Rispetto della capienza, Norme antincendio, Contrasto all’illegalità, Incolumità dei lavoratori. Operare in contesti affollati, magari con un clima teso, richiede una grande professionalità e fermezza. Quando le forze dell’ordine intervengono per far rispettare le regole, lo fanno innanzitutto per proteggere i ragazzi che frequentano quei locali, assicurandosi che tornino a casa sani e salvi. Riconoscere il valore di questi interventi significa dare priorità alla sicurezza collettiva rispetto al profitto o allo svago senza regole. Quanto accaduto a Caltanissetta è un episodio grave. È inaccettabile che rappresentanti dello Stato, impegnati in un controllo amministrativo per la sicurezza di tutti, debbano subire intimidazioni o minacce. Episodi del genere non devono passare sotto silenzio. Quando le forze dell’ordine vengono minacciate durante un sopralluogo, non viene colpito solo il singolo agente, ma il concetto stesso di regole condivise. Se passa l’idea che si possa intimidire chi controlla, il rischio è che quei luoghi diventino “zone franche” dove può accadere di tutto. In momenti in cui le tensioni sociali possono farsi sentire, specialmente in contesti delicati come quelli della movida, il sostegno dei cittadini è il riconoscimento più prezioso per chi indossa una divisa. Come sigla sindacale vogliamo porgere un sentito ringraziamento al Prefetto di Caltanissetta estendendo la nostra Gratitudine e Solidarietà a tutti gli operatori delle forze dell’ordine intervenute che continuano a svolgere il proprio dovere con professionalità e dedizione. Segreteria Prov. UIL FP VVF Caltanissetta Goto Gaspare