Caltanissetta, Consiglio Comunale: approvate all’unanimità le proposte di aggiornamento della Carta del Rischio in Centro Storico e il divieto di fumo

Si è svolto lunedì 27 aprile il Consiglio comunale del Comune di Caltanissetta. Dopo aver verificato il numero legale, il Presidente del Consiglio Gianluca Bruzzaniti ha aperto la seduta e ha invitato il pubblico consesso a dare inizio ai lavori. La proposta di deliberazione n. 33 del 17/04/2026: “Mozione – Aggiornamento della Carta del Rischio degli immobili del Centro Storico” è stata illustrata dal consigliere e Presidente della II Commissione Consiliare Fabrizio Di Dio. La proposta è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale. La proposta di deliberazione n. 34 del 17/04/2026: “Mozione – Istituzione del divieto di fumo nelle ville, parchi e giardini pubblici e nelle zone antistanti l’ingresso delle scuole di ogni ordine e grado e l’ingresso dell’ospedale , strutture sanitarie e di cura. Controlli sul territorio comunale e report periodici sulle sanzioni applicate” è stata illustrata dal consigliere e Presidente della VI Commissione Consiliare Vincenzo Piscopo anche a nome del della III Commissione Consiliare Angelo Scalia. La proposta è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale. I cittadini che desiderano rivedere la seduta del Consiglio comunale possono farlo collegandosi alla seguente piattaforma web: https://caltanissetta.consiglicloud.it