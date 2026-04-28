Sicilia, Schifani: “Noi lavoriamo sott’acqua, niente proclami per portare risultati”

”Sono molto contento per quello che stiamo facendo in questi tre anni e mezzo. Ringrazio l’assessore Tamajo. Noi lavoriamo sott’acqua, niente proclami: lavoriamo e operiamo per portare risultati ed è tutto sotto gli occhi di tutti”. Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, intervenendo alla firma dell’atto di fusione tra Crias (artigiani) e Ircac (cooperative) che ha dato vita all’Irca. Il nuovo Istituto regionale parte con una produzione annua attesa oltre i 19 milioni, 80 dipendenti e l’obiettivo di diventare il polo di riferimento. (Adnkronos)