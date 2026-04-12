Attivata da Cer Sicilia una nuova comunità energetica rinnovabile tra Caltanissetta ed Agrigento

CALTANISSETTA. La CER Sicilia ETS, una Comunità Energetica Rinnovabile che promuove sostenibilità e innovazione nel settore energetico in Sicilia, già operativa nella Regione con diverse Configurazioni Territoriali, ha attivato, in un territorio tra le province di Caltanissetta ed Agrigento, una nuova Configurazione territoriale denominata “SEC”, che consentirà di condividere circa 4 Milioni di kWh/anno di energia prodotta da propri impianti fotovoltaici installati in tale territorio.

Nate in Italia a seguito del recepimento di specifica Direttiva Europea, le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) rappresentano oggi l’unica modalità per distribuire sul territorio i vantaggi economici, sociali ed ambientali che derivano dalla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il funzionamento della Comunità Energetica è molto semplice: l’energia elettrica prodotta da uno o più impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e consumata da forniture presenti nella stessa Area, ossia collegate alla medesima Cabina Primaria, genera un incentivo economico, per 20 anni, che la stessa CER distribuirà ai suoi soci consumatori, in modo proporzionale all’energia “a km zero” da loro consumata.

In particolare, ad essere interessati da questa nuova Comunità Energetica Rinnovabile saranno, in provincia di Caltanissetta, parte dei territori dei Comuni di Caltanissetta, Bompensiere, Delia, Montedoro, Mussomeli, San Cataldo e Serradifalco. In provincia di Agrigento saranno, invece, interessati parte dei territori dei Comuni di Canicattì, Naro e Racalmuto.

Pertanto, grazie alla collaborazione e al supporto di Enel, dal corrente mese di aprile 2026 le imprese, gli enti pubblici e i cittadini, che hanno un punto di fornitura elettrica (POD) in tale territorio, possono aderire volontariamente e gratuitamente alla nuova Configurazione territoriale “SEC” in qualità di membri consumatori, usufruendo dei benefici economici erogati dal GSE e contribuendo allo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio ed al processo di transizione energetica che interessa l’intera Nazione.

Enel supporta la Comunità Energetica CER SICILIA ETS nella gestione operativa, attraverso una gamma di servizi appositamente pensati, che vanno dalla ricerca di nuovi impianti, al popolamento della CER fino all’espletamento delle procedure presso il Gestore del Servizio Elettrico.

L’adesione alla CER SICILIA ETS è gratuita, volontaria e aperta a tutti, indipendentemente da chi è il proprio fornitore di energia elettrica.

Ad oggi, sono già oltre un migliaio i soggetti che hanno aderito. Tra questi c’è anche l’Amministrazione Comunale di Delia che si è subito mostrata lungimirante e ha aderito con Le utenze elettriche comunali, garantendosi l’accesso ad una parte della tariffa incentivante che sarà erogata dal GSE per 20 anni e che sarà ri-distribuita dalla CER SICILIA.

Su tale opportunità per i cittadini e per lo stesso Comune di Delia, il Sindaco, Gianfilippo Bancheri, e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Giordano, hanno dichiarato: “Il Comune di Delia aderisce alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER), un importante traguardo raggiunto grazie al lavoro di squadra tra l’Amministrazione, gli uffici dell’area tecnica e il Consiglio Comunale, che ha votato all’unanimità l’adesione. Questa scelta strategica consentirà all’amministrazione e all’intera comunità di accedere agli incentivi previsti per i produttori di energia rinnovabile e per consumatori, beneficiando anche di una tariffa agevolata. L’amministrazione continua a lavorare a stretto contatto con il Consiglio Comunale per creare le condizioni ideali per lo sviluppo economico e sociale del comune, generando opportunità di crescita e innovazione”.