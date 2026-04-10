Apicoltura, approvate le graduatorie del bando da 1,3 milioni di euro. Sammartino: «Sostegno concreto al settore»

Sono state approvate dal dipartimento dell’Agricoltura della Regione Siciliana le graduatorie definitive del bando per la presentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione di “Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele” – Campagna apistica 2025-2026. La dotazione finanziaria è di oltre un milione e trecentomila euro. Si tratta di un finanziamento europeo (fondo Feaga) e statale che l’Ue e il Ministero dell’agricoltura assegnano annualmente alle Regioni a sostegno degli investimenti per la produzione e la commercializzazione del miele e per incrementare i livelli produttivi.

«Interveniamo in favore dei nostri apicoltori con un sostegno concreto al comparto per incentivare la produzione e la commercializzazione del miele», dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino.

Il finanziamento consentirà di mettere in campo azioni volte alla lotta ai parassiti e alle malattie e al ripopolamento del patrimonio apistico.

Le graduatorie sono consultabili a questo link.