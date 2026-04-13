A Catania cane poliziotto trova droga nascosta in uno scooter, arrestato 28enne

Aveva creato uno scompartimento per nascondere la droga nel vano porta oggetti del suo scooter. Lo stratagemma ideato da un catanese di 28 anni è stato però scoperto da “Briska”, il cane antidroga della Polizia di Stato di Catania che, ancora una volta, grazie al suo fiuto ha permesso di sequestrare diversi involucri con all’interno sostanze stupefacenti. I poliziotti della squadra cinofili della Questura di Catania stavano compiendo un controllo nel quartiere San Cristoforo, quando “Briska” ha segnalato al suo conduttore la presenza di droga in uno scooter, parcheggiato davanti all’abitazione del proprietario, il 28enne. Rintracciato dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, l’uomo ha dichiarato di non avere nulla nel vano porta oggetti dello scooter. Una volta aperta la sella, effettivamente, all’interno non è emersa alcuna anomalia, ma “Briska” ha continuato a grattare con le zampe le parti in plastica della carrozzeria, segnalando la presenza di stupefacenti. A quel punto, i poliziotti hanno trasportato il mezzo a due ruote negli uffici di Polizia per un’accurata ispezione. Una volta smontata la carrozzeria, è stato trovato il nascondiglio creato per occultare la droga. All’interno dello scompartimento sono stati trovati due involucri, uno con hashish, l’altro con marijuana. La droga ritrovata è stata sequestrata per le successive analisi. Il 28enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (ITALPRESS).