Violento temporale su Caltanissetta: grandinata improvvisa imbianca le strade in pochi minuti

Un improvviso e intenso peggioramento delle condizioni meteo ha interessato Caltanissetta nella mattinata di oggi, domenica, con un forte temporale accompagnato da una grandinata particolarmente intensa che in pochi minuti ha trasformato l’aspetto delle strade cittadine.

Secondo le prime indicazioni meteo relative alla Sicilia centrale, la giornata è caratterizzata da condizioni di marcata instabilità, con precipitazioni abbondanti e cumulati pluviometrici significativi previsti nel corso delle prossime ore. I modelli indicano infatti diversi millimetri di pioggia attesi nell’arco della giornata, con rovesci e temporali localmente intensi.



A Caltanissetta il fenomeno più evidente è stato proprio la violenta grandinata che si è abbattuta sulla città in maniera improvvisa. Nel giro di circa dieci minuti le strade si sono imbiancate, ricoperte da uno strato di chicchi di ghiaccio.

I chicchi, accumulandosi sull’asfalto e sui marciapiedi, hanno creato uno scenario insolito per il capoluogo nisseno: a terra sembravano chicchi di grano sparsi, un’immagine che ha colpito molti cittadini che hanno assistito al fenomeno.



L’episodio rientra nel quadro di maltempo diffuso che sta interessando diverse aree della Sicilia centrale, dove nelle ultime ore si registrano rovesci intensi e temporali. Le previsioni indicano che la fase instabile potrebbe proseguire anche nelle prossime ore, con ulteriori precipitazioni.

La forte grandinata ha provocato qualche disagio alla circolazione, soprattutto durante la fase più intensa del temporale.

Un fenomeno piuttosto insolito per Caltanissetta, dove episodi di grandine così intensi e capaci di imbiancare le strade in pochi minuti non sono frequenti.