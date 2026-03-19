Vampe di San Giuseppe, pompieri aggrediti e danni a Palermo

Una squadra dei vigili del fuoco è stata aggredita la scorsa notte nel quartiere Zen 2, in via Costante Girardengo, a Palermo. Una cinquantina di persone hanno accerchiato i pompieri che stavano spegnendo una catasta di legno incendiata nella notte di San Giuseppe, per l’usanza popolare delle vampe. Danni sono stati subiti anche dai mezzi delle squadre di soccorso raggiunti da pietre e bottiglie. I cinque vigili del fuoco sono finiti in ospedale. Sono state almeno 5 le automobili date alle fiamme insieme a cassonetti, elettrodomestici, legna, mobili e divani. Gli interventi in tutta la città sono stati 40. Gli incendi più grossi, oltre a quelli divampati nel pomeriggio, sono stati appiccati fino all’una di notte. Fiamme alla Zisa, a Villaggio Santa Rosalia, a Uditore e anche nella zona di Brancaccio. L’elicottero della guardia di finanza ha sorvolato la città fino a notte inoltrata. Alle operazioni di controllo hanno partecipato anche agenti di polizia e carabinieri. “Non è più folklore o il ripetersi di antiche tradizioni – dice uno dei soccorritori impegnato nelle operazioni di spegnimento – Sono ormai delle rivolte organizzate contro le istituzioni. Ormai negli ultimi anni sono questo le vampe di San Giuseppe”. (ANSA).