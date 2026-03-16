Una bella iniziativa, oltre 57 mila euro per la Casa del Sorriso: il successo dell’“Arrotondamento Solidale” nei punti vendita Famila e Centesimo del Gruppo Romano

Quando tanti piccoli gesti si uniscono, il risultato può diventare qualcosa di davvero importante. È quanto dimostra l’iniziativa di Arrotondamento Solidale, promossa dal Gruppo Romano nei punti vendita Famila e Centesimo, che ha permesso di raccogliere 57.589 euro a favore della Casa del Sorriso ONLUS, realtà impegnata quotidianamente nella tutela dei diritti e nell’educazione dei bambini.

Il progetto, realizzato in collaborazione con Worldcoo, ha coinvolto centinaia di clienti che, al momento del pagamento, hanno scelto di arrotondare l’importo della propria spesa devolvendo pochi centesimi alla causa solidale.

Un gesto semplice ma dal grande valore sociale che, sommato nel tempo, ha consentito di raggiungere una cifra significativa destinata a sostenere le attività della Casa del Sorriso.

La consegna dell’assegno simbolico è avvenuta l’11 marzo, momento che ha rappresentato il segno concreto di un impegno condiviso tra l’azienda e la comunità dei clienti che hanno aderito all’iniziativa.

Un risultato che testimonia la grande sensibilità dimostrata dalla comunità e che rende orgogliosi gli organizzatori dell’iniziativa, consapevoli che anche un piccolo contributo può trasformarsi in un aiuto concreto quando diventa un gesto collettivo.



L’esperienza dell’Arrotondamento Solidale conferma così come la collaborazione tra imprese, associazioni e cittadini possa generare un impatto positivo sul territorio, sostenendo realtà che operano ogni giorno a favore dei più piccoli e delle famiglie in difficoltà.